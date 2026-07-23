Pier Silvio Berlusconi ridisegna Mediaset | il nuovo organigramma della tv
Il gruppo MFE-MediaForEurope ha annunciato un nuovo organigramma per il settore televisivo italiano, che entra in vigore immediatamente. Il cambiamento riguarda l’organizzazione del reparto dedicato allo sviluppo dei prodotti e alla gestione delle reti, in vista della fusione per incorporazione di Mediaset in R. La ristrutturazione mira a riorganizzare le funzioni operative e strategiche del gruppo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici del nuovo assetto organizzativo.
Il gruppo MFE-MediaForEurope avvia una nuova fase organizzativa per il settore televisivo italiano. Da subito entra in vigore il nuovo assetto dedicato allo sviluppo del prodotto e alla gestione delle reti, nell’ambito del percorso di fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I. approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione. Al termine dell’operazione, Pier Silvio Berlusconi assumerà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato della nuova “Mediaset Italia”, mentre Niccolò Querci ricoprirà la carica di Vicepresidente. Le nuove nomine nell’organizzazione televisiva. La riorganizzazione conferma Mauro Crippa come Direttore Generale Informazione e Comunicazione, ruolo che continuerà a ricoprire all’interno del nuovo modello aziendale. 🔗 Leggi su Tivvusia.it
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