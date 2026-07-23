Pier Silvio Berlusconi ridisegna Mediaset | il nuovo organigramma della tv

Notizia in breve

Il gruppo MFE-MediaForEurope ha annunciato un nuovo organigramma per il settore televisivo italiano, che entra in vigore immediatamente. Il cambiamento riguarda l’organizzazione del reparto dedicato allo sviluppo dei prodotti e alla gestione delle reti, in vista della fusione per incorporazione di Mediaset in R. La ristrutturazione mira a riorganizzare le funzioni operative e strategiche del gruppo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici del nuovo assetto organizzativo.