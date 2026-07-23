La Procura di Milano ha chiesto il processo per un uomo di 64 anni accusato di aver ucciso a coltellate l’ex compagna, 62 anni, il 22 ottobre 2025 nel quartiere Bruzzano. La donna è stata colpita almeno 14 volte al volto e alla gola mentre si trovava in strada vicino alla sua abitazione. L’uomo era stato anche accusato di averla picchiata per 18 anni.

La Procura di Milano ha chiesto il processo per Luigi Morcaldi, 64 anni, per l’omicidio premeditato dell’ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa “con almeno 14 coltellate al volto e alla gola” in strada la mattina del 22 ottobre 2025 nel quartiere Bruzzano, vicino alla sua casa. Richiesta di rinvio a giudizio in cui, come già nell’atto di conclusione delle indagini, i Pm Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti hanno contestato al 64enne anche quasi 18 anni di maltrattamenti sulla donna quando viveva con lei, che, secondo le imputazioni, ha subito botte, insulti ma anche umiliazioni terribili. Tra le accuse, anche una serie di violenze sessuali. Le persecuzioni per anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Picchiò la compagna per 18 anni e la uccise a coltellate lo scorso anno a Milano, chiesto il processo per Luigi Moncaldi

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Her husband came home with his mistress. She immediately divorced him, her ex-husband regretted it!

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