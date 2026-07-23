Il Prato ha annunciato il ritorno di Stefan Bajic, che si unisce alla squadra come undicesimo acquisto nel mercato estivo. La trattativa si è conclusa nella giornata di ieri, confermando l’accordo tra le parti. Bajic, portiere, torna in rosa dopo aver già vestito la maglia del club in passato. La società ha completato così un’operazione che rafforza il reparto difensivo con un elemento di esperienza.

La felice riuscita dell’affare era ampiamente nell’aria e nella mattinata di ieri si è concretizzato. Il Prato ha ufficializzato il ritorno di Stefan Bajic, che rappresenta l’undicesimo colpo messo a segno dalla società del presidente Antonio Politano in questa finestra estiva di calciomercato. Difensore centrale di piede destro, il classe ‘97 vanta un bagaglio di 236 presenze e 16 reti tra Serie C e Serie D. Con il sodalizio laniero ha vissuto la seconda parte della stagione 20212022, totalizzando 19 presenze, con un gol, fra campionato e Coppa di Serie D. Nella passata annata, il calciatore italo-montenegrino ha militato nel Seravezza Pozzi, disputando 34 partite e segnando due reti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Personalità e centimetri in area di rigore. Il ritorno di Stefan Bajic a Prato: affare fatto

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