Personale educativo | solo 79 posti in ruolo per il 2026 2027
Per il triennio 20262027 sono previsti solo 79 posti in ruolo per il personale educativo a livello nazionale, a fronte di 624 vacanze nella regione. Il ministero ha pubblicato il decreto che stabilisce questa distribuzione, nonostante il forte fabbisogno di personale.
Il ministero ha pubblicato il decreto per il personale educativo, fissando posti limitati a fronte di un forte fabbisogno.Personale educativo, immissioni in ruolo 20262027: appena 79 posti su scala nazionale a fronte di 624 vacanze in Campania. FLC CGIL chiede piano straordinario di stabilizzazioneIl decreto ministeriale n. 142 del 21 luglio 2026 fissa un contingente calcolato solo sulle cessazioni, senza considerare il fabbisogno reale del settoreNAPOLI — È stato adottato il decreto ministeriale n. 142 del 21 luglio 2026, che stabilisce le disposizioni per le immissioni in ruolo del personale educativo relative all'anno scolastico 20262027.... 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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Personale educativo, autorizzate 79 assunzioni a fronte di 624 posti vacanti. Possibile procedura call velocePer l’anno scolastico 2026-2027, il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato 79 assunzioni di personale educativo su 624 posti vacanti.
Temi più discussi: Personale educativo: solo 79 assunzioni per l'anno scolastico 2026/2027; Personale educativo, solo 79 assunzioni in tutta Italia. Firmato il decreto per le immissioni in ruolo; Scuole nei crateri sismici, in arrivo 4 milioni di euro per garantire la continuità didattica; Immissioni in ruolo personale educativo 2026 27 | via libera a 79 assunzioni Le regole per la sede provvisoria e i dati provinciali.
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