Perde il controllo della moto e sbatte contro un albero muore a 65 anni a Casamicciola Terme

Un uomo di 65 anni è morto dopo aver perso il controllo della moto e aver sbattuto contro un albero lungo via Castiglione a Casamicciola Terme. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e l’uomo è stato trasportato in ospedale al Rizzoli di Lacco Ameno, dove è deceduto poco dopo. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

L'incidente lungo via Castiglione: l'impatto è stato fatale, l'uomo è deceduto poco dopo in ospedale al Rizzoli di Lacco Ameno. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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