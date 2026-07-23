Il seguente articolo contiene spoiler su Odissea. Odissea, nel classico stile di Christopher Nolan, ruota attorno a un evento drammatico, intravisto attraverso vaghi flashback e mai svelato completamente fino al culmine della trama. Si tratta del violento assedio di Troia, reinterpretato come un genocidio spietato, che tormenta Odisseo, interpretato da un ottimo Matt Damon, ideatore del Cavallo di Troia e perciò principale artefice del massacro. Matt Damon passa gran parte del film a bighellonare con aria depressa, come un ragazzino emo ma senza la frangia, probabilmente tormentato dall'insanabile rimorso. Ma, torniamo all'ordine degli eventi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché in Odissea Agamennone non mostra (quasi) mai il suo volto

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ODISSEA di NOLAN - Un'opera maestosa con un grosso problema

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Andrò a vedere #Odyssey, perché son curioso sempre. Leggo però raffronti con #Troy . Bene: una è Iliade l'altra Odissea, quindi due cose diverse. Ma soprattutto anche Troy ha la sua cazzata americana: quando alla fine Briseide ammazza Agamennone, muo x.com

Finendo l'Odissea, cosa succede dopo? reddit

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Odissea è colossale, le polemiche sono piccoleOdissea di Christopher Nolan, girato in IMAX 70mm con Matt Damon, è un kolossal moderno e capolavoro visivo., oltre ogni polemica. rsi.ch