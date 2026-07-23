Perché il neo vannacciano Bernardo è un problema non solo per Tajani | le pillole del giorno

Luca Bernardo ha aderito a Futuro Nazionale, suscitando polemiche. In Forza Italia si parla di una perdita di controllo da parte di Tajani su territori come Lombardia e Milano, dove si dice abbia pochi alleati. La decisione di Bernardo ha creato tensioni e alimentato il malcontento nel partito, con alcuni che temono ripercussioni politiche e divisioni interne. La vicenda si inserisce in un quadro di scontri tra correnti e interessi diversi all’interno del centrodestra.

L’ adesione di Luca Bernardo a Futuro Nazionale fa rumore. E per più di un motivo. In Forza Italia ha iniziato di nuovo a lampeggiare la spia d’allarme: Antonio Tajani, spifferano i maligni, «non riesce a controllare cosa accade fuori Roma e il Lazio, figuriamoci a Milano e in Lombardia dove ha pochissimi amici». Chissà cosa ne pensa la famiglia Berlusconi. Ma i problemi non solo solo interni a Forza Italia. Con l’ingresso del capogruppo azzurro in Consiglio comunale ed ex candidato sindaco (a dirla tutta si era pure riproposto per il dopo Sala senza successo), Roberto Vannacci ha piantato la sua bandierina anche a Palazzo Marino, dopo aver arruolato al Pirellone i consiglieri Pietro Macconi (da FdI) e Luca Daniel Ferrazzi (eletto con la lista a sostegno di Letizia Moratti e poi passato al Misto). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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