Perché Cucurella gioca da sempre con capelli così vistosi | un'idea astuta della mamma

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marc Cucurella, calciatore della nazionale spagnola, ha una folta capigliatura che si distingue sul campo. La madre del giocatore ha scelto di far crescere i suoi capelli in modo vistoso per facilitarne il riconoscimento durante le partite di bambino. La decisione è rimasta nel tempo, diventando un tratto distintivo del calciatore. Cucurella mantiene ancora oggi i capelli folti, legati a quel ricordo di bambino.

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Marc Cucurella, calciatore della Spagna, è noto anche per la sua foltissima capigliatura 'creata' dalla madre, che la scelse per riconoscerlo quando giocava da bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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