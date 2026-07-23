Perché Cucurella gioca da sempre con capelli così vistosi | un'idea astuta della mamma

Marc Cucurella, calciatore della nazionale spagnola, ha una folta capigliatura che si distingue sul campo. La madre del giocatore ha scelto di far crescere i suoi capelli in modo vistoso per facilitarne il riconoscimento durante le partite di bambino. La decisione è rimasta nel tempo, diventando un tratto distintivo del calciatore. Cucurella mantiene ancora oggi i capelli folti, legati a quel ricordo di bambino.

Marc Cucurella, calciatore della Spagna, è noto anche per la sua foltissima capigliatura 'creata' dalla madre, che la scelse per riconoscerlo quando giocava da bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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