L’Italia ha vinto l’argento nella staffetta dei Mondiali Under 17 di pentathlon moderno a Kaunas. La gara si è svolta oggi, aprendo i campionati. La coppia azzurra composta da Tuccimei e Spagnolini ha concluso al secondo posto. La competizione è iniziata con questa prova, e l’Italia si è piazzata subito tra le prime.

Si aprono nel migliore dei modi i Campionati Mondiali Under 17 2026 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Kaunas (Lituania). Nella giornata odierna, infatti, il programma si apriva con la staffetta ed è subito medaglia per i colori azzurri. Tommaso Tuccimei (Athlion Roma) e Riccardo Spagnolini (Modena) hanno centrato la seconda posizione, esattamente come accaduto due settimane fa nella manifestazione continentale Under 17. Tuccimei e Spagnolini hanno totalizzato 1373 punti, chiudendo alle spalle dei tedeschi Valentin Rovinolo e Luis Thieke con 1378 punti. Completa il podio, invece, la Corea del Sud con Hyunkyu Shin e Dongwon Kim. Nella giornata di domani sarà la volta della staffetta femminile con Giulia Secci e Giorgia Gennaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pentathlon, Italia subito d’argento nella staffetta dei Mondiali U17 con Tuccimei-Spagnolini

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Niente Podio per gli azzurri, un BOTN PERFETTO vince l'oro | HIGHLIGHTS |

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