pentathlon italia in top ten nella staffetta mista agli europei under 17

Notizia in breve

Durante gli Europei Under 17 di pentathlon moderno a Pontevedra, in Spagna, si è disputata la staffetta mista. Gli atleti che hanno rappresentato atleti neutrali con passaporto russo hanno vinto la gara. La Turchia si è piazzata seconda e l’Ungheria terza. L’Italia ha concluso tra le prime dieci posizioni. La competizione si è svolta nell’ultima giornata del torneo.