Pentathlon Italia in top ten nella staffetta mista agli Europei Under 17
Durante gli Europei Under 17 di pentathlon moderno a Pontevedra, in Spagna, si è disputata la staffetta mista. Gli atleti che hanno rappresentato atleti neutrali con passaporto russo hanno vinto la gara. La Turchia si è piazzata seconda e l’Ungheria terza. L’Italia ha concluso tra le prime dieci posizioni. La competizione si è svolta nell’ultima giornata del torneo.
Cala il sipario sugli Europei Under 17 di pentathlon moderno, andati in scena a Pontevedra, in Spagna: ultima giornata di gare riservata alla specialità della staffetta mista, vinta dagli atleti individuali neutrali di passaporto russo, con la Turchia seconda e l’Ungheria terza. Decima l’Italia. Nella staffetta mista oro per gli atleti individuali neutrali di passaporto russo, che si impongono con 1818 punti, bruciando dopo un lungo testa a testa al Turchia, seconda a quota 1816. Sale sul gradino più basso del podio l’Ungheria, terza a quota 1792. L’Italia schiera la coppia composta da Sophie Pellegrini (Area 51) e Sebastian Antonio Fantin (Pentanuoto), che si classificano al decimo posto a quota 1653. 🔗 Leggi su Oasport.it
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