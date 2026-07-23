Pedro Porro alla premiazione dei Mondiali non aveva una bandiera palestinese

Su Meta circola un video della premiazione della Spagna ai Mondiali di calcio 2026, in cui il difensore Pedro Porro viene mostrato con una bandiera legata in vita. Durante l'evento, Porro non ha esibito alcuna bandiera palestinese. La scena ha attirato l'attenzione sui social, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.

Circola sui social di Meta un video della premiazione della Spagna ai Mondiali di calcio 2026 in cui il difensore Pedro Porro appare con una bandiera legata in vita. Secondo chi condivide il filmato, si tratterebbe della bandiera palestinese. Non è così, in quanto si tratta della bandiera dell’ Estremadura, la regione spagnola dove il calciatore è nato. Come viene condiviso il video. Secondo le didascalie che condividono il video della premiazione, gli utenti identificano come bandiera della Palestina quella legata in vita dal calciatore vincitore del Mondiale: «Taglio della regia durante la premiazione di Pedro Porro, che si era legato alla vita la bandiera della Palestina. 🔗 Leggi su Open.online

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