Picierno contro Schlein e Conte su La7 | Mi ricordano Rutte e Trump E chiama per 7 volte campo Lavrov l’alleanza Pd-M5s-Avs

Da ilfattoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“ Vedo un Rutte testardamente unitario rispetto a Trump, mi ricorda molto la dinamica tra Schlein e Conte “. È una delle bordate che l’europarlamentare Pina Picierno rifila contro la leadership del centrosinistra durante il suo intervento a Omnibus, su La7, dove in un crescendo rossiniano ha riservato scudisciate assortite al campo progressista, chiamato per ben 7 volte “campo Lavrov”, con riferimento al ministro degli Esteri della Federazione Russa. Picierno, che ha lasciato il Pd dopo un lungo scontro con la linea di Elly Schlein (linea definita “ossessivamente unitaria con quella di Conte”) torna ad attaccare frontalmente Pd, M5s e Avs, accusandoli di ambiguità sulla politica estera e sul sostegno all’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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