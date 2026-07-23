Parte il Gran Paradiso Film Festival | documentari naturalistici incontri e mostre sul tema della coesistenza

Notizia in breve

Dal 27 luglio al 9 agosto si svolge il Gran Paradiso Film Festival con oltre cento eventi in diverse località del Parco Nazionale del Gran Paradiso. La programmazione include documentari naturalistici, incontri e mostre focalizzati sulla coesistenza tra uomo e natura. La manifestazione coinvolge diverse località valdostane e presenta una selezione di produzioni cinematografiche dedicate alla vita selvatica e alla tutela ambientale.