Parte il Gran Paradiso Film Festival | documentari naturalistici incontri e mostre sul tema della coesistenza
Dal 27 luglio al 9 agosto si svolge il Gran Paradiso Film Festival con oltre cento eventi in diverse località del Parco Nazionale del Gran Paradiso. La programmazione include documentari naturalistici, incontri e mostre focalizzati sulla coesistenza tra uomo e natura. La manifestazione coinvolge diverse località valdostane e presenta una selezione di produzioni cinematografiche dedicate alla vita selvatica e alla tutela ambientale.
Dal 27 luglio al 9 agosto oltre cento eventi in varie località valdostane all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Gran Paradiso Film Festival 2026 | 29° edizione
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