parcheggi ridotti confronto col comune

A causa dei lavori in corso, sono stati rimossi 88 stalli di sosta nella piazza centrale di Copparo, un numero superiore a quanto annunciato dall’amministrazione. La riduzione dei parcheggi ha causato disagi tra i cittadini. Il Comune ha avviato un confronto con gli utenti per trovare soluzioni alternative. I lavori proseguono senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora indicato se e quando verranno ripristinati gli stalli.

"Sono 88 gli stalli di sosta venuti meno nella piazza centrale di Copparo a seguito dei lavori in corso, un numero ben superiore a quanto inizialmente comunicato dall’amministrazione comunale in fase di presentazione del progetto". Confesercenti Copparo segnala il caso e chiede un confronto urgente con il Comune, denunciando disagi crescenti tra i commercianti del centro e la loro clientela. "Il progetto, secondo quanto era stato illustrato dall’amministrazione, non avrebbe dovuto comportare una riduzione così ampia della disponibilità di parcheggi – spiega l’associazione –. Nei fatti, la riduzione è stata invece drastica ed è stata decisa senza un confronto preventivo con le categorie economiche e con la cittadinanza, secondo l’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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