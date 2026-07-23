Dopo la grandinata di martedì sera, sulla Riviera delle Palme si sono verificati numerosi danni ai veicoli, con parabrezza in frantumi e carrozzerie danneggiate. Le officine di riparazione sono state prese d’assalto, con telefoni che continuano a squillare senza sosta da ieri. La richiesta di interventi è molto superiore alla norma, causando un sovraccarico di lavoro per i carrozzieri. La grandinata ha provocato danni diffusi e una risposta immediata da parte delle attività di riparazione.

Scene così non si erano mai viste prima d’ora. Dopo la violentissima grandinata di martedì sera, sulla Riviera delle Palme si sta vivendo un’emergenza che gli operatori del settore definiscono senza precedenti. Una frase che purtroppo in questi ultimi anni abbiamo sentito numerose volte, e ogni volta gli effetti della crisi climatica, come ampiamento previsto dagli scienziati da almeno 25 anni, sono più devastanti. E così scene come quelle viste nelle ultime ore, con file di automobili davanti alle officine e telefoni che hanno squillato senza sosta, non trovano memoria nemmeno tra i carrozzieri più esperti. A mettere in ginocchio migliaia di vetture sono stati i chicchi di grandine, in alcuni casi grandi come palline da tennis, che hanno mandato in frantumi parabrezza e lunotti, oltre a lasciare profonde ammaccature sulle carrozzerie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parabrezza in frantumi. Carrozzieri presi d’assalto: "Il telefono squilla da ieri"

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