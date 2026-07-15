Calendario scolastico 2026 27 | tutte le date Regione per Regione aggiornate le date del Veneto PDF e mappa interattiva
Per l’anno scolastico 202627, molte Regioni hanno approvato o annunciato il calendario delle lezioni, con l’avvio delle attività tra il 7 e il 17 settembre. Le date variano da regione a regione, confermando un calendario scolastico differenziato sul territorio nazionale. Sono disponibili un PDF con tutte le date e una mappa interattiva aggiornata, con particolare attenzione alle modifiche approvate in alcune aree, tra cui il Veneto.
Con la conclusione dell’anno scolastico 202526 ormai vicina, molte Regioni hanno già approvato o annunciato il calendario delle lezioni per il 202627. Anche per il prossimo anno si conferma un avvio differenziato sul territorio nazionale, con il ritorno in classe previsto tra il 7 e il 17 settembre a seconda delle decisioni regionali. L'articolo Calendario scolastico 202627: tutte le date Regione per Regione (aggiornate le date del Veneto). PDF e mappa interattiva . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Calendario scolastico: tutte le date da sapere tra ponti e vacanze
Notizie e thread social correlati
Calendario scolastico 2026/27: tutte le date Regione per Regione. PDF e mappa interattivaCon l’anno scolastico 2025/26 in fase di conclusione, diverse Regioni hanno già approvato o annunciato le date delle lezioni per il 2026/27.
Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: ecco tutte le date per regione [AGGIORNATO con nuova delibera Veneto]; Il Veneto modifica il calendario scolastico, anticipata la fine delle lezioni; Scuola, aggiornato il calendario regionale 2026/2027. Lezioni al termine l'8 giugno per agevolare gli esami di maturità; Calendario scolastico 2026/2027: INIZIO della SCUOLA a Settembre quando previsto? Nuova delibera per la regione Veneto.
Aggiornato il calendario scolastico 2026/2027 in Veneto, le lezioni termineranno l’8 giugno dlvr.it/TTXB0t x.com
Calendario Scolastico 2026-2027 - Inizio delle lezioni: lunedì 14 settembre 2026; - Termine delle lezioni: sabato 5 giugno 2027 per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado; - il giorno 30 giugno 2027 per le scuole dell’infanzia; facebook
Veneto, calendario scolastico 2026/27: lezioni anticipate all'8 giugnoLa Giunta Regionale del Veneto ha approvato una modifica al calendario scolastico 2026/2027, anticipando la fine delle lezioni a martedì 8 giugno 2027. Questa decisione è stata presa per armonizzare l ... it.blastingnews.com
Calendario scolastico 2026/27: c’è una festa in più, ma…Calendario scolastico 2026/27: tutte le festività ufficiali, la nuova festa di San Francesco, i ponti e le date degli esami di terza media ... focusjunior.it