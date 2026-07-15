Calendario scolastico 2026 27 | tutte le date Regione per Regione aggiornate le date del Veneto PDF e mappa interattiva

Notizia in breve

Per l’anno scolastico 202627, molte Regioni hanno approvato o annunciato il calendario delle lezioni, con l’avvio delle attività tra il 7 e il 17 settembre. Le date variano da regione a regione, confermando un calendario scolastico differenziato sul territorio nazionale. Sono disponibili un PDF con tutte le date e una mappa interattiva aggiornata, con particolare attenzione alle modifiche approvate in alcune aree, tra cui il Veneto.