Calendario scolastico 2026 27 | tutte le date Regione per Regione aggiornate le date del Veneto PDF e mappa interattiva

Da orizzontescuola.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’anno scolastico 202627, molte Regioni hanno approvato o annunciato il calendario delle lezioni, con l’avvio delle attività tra il 7 e il 17 settembre. Le date variano da regione a regione, confermando un calendario scolastico differenziato sul territorio nazionale. Sono disponibili un PDF con tutte le date e una mappa interattiva aggiornata, con particolare attenzione alle modifiche approvate in alcune aree, tra cui il Veneto.

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Con la conclusione dell’anno scolastico 202526 ormai vicina, molte Regioni hanno già approvato o annunciato il calendario delle lezioni per il 202627. Anche per il prossimo anno si conferma un avvio differenziato sul territorio nazionale, con il ritorno in classe previsto tra il 7 e il 17 settembre a seconda delle decisioni regionali. L'articolo Calendario scolastico 202627: tutte le date Regione per Regione (aggiornate le date del Veneto). PDF e mappa interattiva . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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