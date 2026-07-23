Dal 7 al 13 settembre, Gallarate ospiterà la Settimana dello Sport, con attività all'aperto in piazze e parchi. La manifestazione si concluderà domenica 13 con la GallaRunTen, quinta tappa del circuito Running People. Durante l’evento, saranno organizzate sessioni di sport e socialità gratuite per tutti i cittadini. La corsa si svolgerà lungo un percorso cittadino, con partenza e arrivo in centro.

Dal 7 al 13 settembre Gallarate tornerà a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto con la Settimana dello Sport, culminando domenica 13 con la GallaRunTen, quinta tappa del circuito Running People. Un appuntamento che negli anni è cresciuto fino a coinvolgere non solo atleti e appassionati della corsa, ma un’intera comunità, tra sport, socialità e solidarietà. La presentazione dell’edizione 2026 si è svolta al termine della Festa dello Sport. L’assessore allo Sport e alla Cultura Claudia Mazzetti ha illustrato il programma della settimana: "Dal 7 al 13 settembre le associazioni sportive saranno protagoniste con attività gratuite nei parchi e nelle palestre cittadine, offrendo a giovani e adulti l’opportunità di sperimentare tante discipline. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palestra cittadina. Sport e socialità in piazze e parchi

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