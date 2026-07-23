Padova pirata della strada travolge bimbo di un anno sul passeggino | come lo beccano

Da liberoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’automobilista che il 3 luglio ha investito un bambino di un anno su un passeggino in via Volturno a Padova è stato identificato e denunciato. Dopo l’incidente, l’automobilista si è allontanato senza prestare soccorso. Il bambino è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La polizia ha recuperato le immagini di videosorveglianza che hanno portato all’identificazione del conducente.

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È stato identificato e denunciato l'automobilista che il 3 luglio, in via Volturno a Padova, ha investito un passeggino con all'interno un bambino per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Alla guida della  Lancia Y c'era un uomo di 46 anni, residente a Ponte San Nicolò. L'incidente è avvenuto davanti a numerosi testimoni. Dopo l'impatto, il piccolo è stato sbalzato fuori dal passeggino e scaraventato a terra, mentre la madre, che si trovava a pochi centimetri, è rimasta miracolosamente illesa. Sotto choc, la donna ha iniziato a chiedere aiuto mentre il conducente si dava alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e il personale sanitario del Suem 118. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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