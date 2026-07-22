Un bambino di un anno è stato investito da un'auto mentre era nel passeggino ed è scappato. L'incidente è avvenuto a Padova e il conducente, un uomo di 46 anni, è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Per fortuna, il bambino ha riportato solo ferite superficiali e nessuna conseguenza grave. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell'incidente.

PADOVA - Ha rischiato di ammazzare un bimbo di appena un anno. Solo per pura fatalità l'impatto è stato di striscio e le conseguenze non sono state devastanti. "Pirata" della strada identificato e denunciato dalla polizia locale. In meno di tre settimane ieri un uomo di 46 anni è stato convocato al comando cittadino e messo di fronte alle proprie responsabilità. Deve rispondere delle accuse di omissione di soccorso e fuga da incidente stradale con feriti. Tutto è avvenuto il 3 luglio quando il 46enne al volante di una Lancia Y ha imboccato via Volturno. Nella sua traiettoria si è imbattuta una mamma con un passeggino con all'interno un bimbo di un anno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pirata della strada investe bambino di un anno nel passeggino e poi scappa: 46enne individuato dalle telecamere

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