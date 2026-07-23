Padova | arrestato nigeriano condannato per rissa truffa lesioni furto e rapina

Un uomo di nazionalità nigeriana è stato arrestato a Padova. Era già stato condannato per rissa, truffa, lesioni, furto e rapina. Le forze di polizia lo hanno fermato durante un controllo di routine in città, in un'operazione di prevenzione e vigilanza sul territorio. L’arresto è avvenuto nella zona centrale, dove l’uomo si trovava al momento del controllo.

Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio disimpegnati dalle pattuglie della Questura di Padova, con particolare attenzione all’attività di contrasto alla criminalità, gli Agenti delle Volanti hanno rintracciato un 30enne cittadino nigeriano, in Italia da 10 anni, con numerosi precedenti e condanne per reati di rissa, resistenza a Pubblico Ufficiale, truffa, lesioni,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Padova.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atripalda (AV), arrestato 39enne nigeriano in un centro commerciale: era ricercato per rapinaUn uomo di 39 anni di nazionalità nigeriana è stato arrestato all’interno di un centro commerciale ad Atripalda.

Condanna definitiva per un 24enne a Napoli: arrestato per rapina e lesioniUn giovane di 24 anni è stato arrestato a Napoli in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Si parla di: La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne nigeriano ricercato, condannato a 1 anno e 7 mesi di reclusione per rapina, rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Nel 2018, a Torino, aveva aggredito e rapinato un connazionale del telefono cellulare - Questura di P.

Ricercato per rapina, finisce nella rete della Polizia: arrestatoGli agenti della sezione Volanti della Questura di Padova il 19 luglio ha catturato un nigeriano di 30 anni in corso Tre Venezie. Deve scontare dietro le sbarre una pena di un anno e sette mesi di r ... padovaoggi.it

La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne nigeriano ricercato, condannato a 1 anno e 7 mesi di reclusione per rapina, rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Nel 2018, a ...Il ricercato è stato rintracciato in Corso Tre Venezie, all’interno dell’area funghi, ed è stato ristretto presso la Casa di Reclusione di Padova per l’espiazione della condanna. Nella mattinata di ma ... padovanews.it