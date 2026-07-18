Le biglietterie dell’evento sono state prese d’assalto, con code estese e tempi di attesa prolungati. I biglietti per la giornata di apertura sono andati esauriti in poche ore, lasciando molti spettatori senza. La richiesta ha superato di gran lunga la disponibilità, provocando caos tra i partecipanti. La vendita dei biglietti si è conclusa rapidamente, rendendo impossibile l’acquisto per chi non si era assicurato un posto in anticipo.

L’effetto Festival della Mente si è è fatto sentire, come ormai tradizione. Il fuoco, filo conduttore scelto per questa edizione, ha davvero bruciato in fretta i primi biglietti. Dopo pochi minuti dall’apertura della vendita di biglietti sono stati presi d’assalto alcuni incontri previsti nella 23^ edizione della rassegna dedicata alle idee in programma a Sarzana da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Ieri mattina alle 9.30 si è aperta ufficialmente la vendita dei biglietti sia sulla piattaforma on line che al botteghino del teatro degli Impavidi e già si è registrato il tutto esaurito. Naturalmente ha rispettato la tradizione Alessandro Barbero, una autentica star della rassegna che sta continuando a mettere insieme davvero numeri eccezionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Effetto Festival, coda infinita per i biglietti

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