Ostia il centro storico alza la voce | nasce il nuovo comitato dei cittadini

Il 6 giugno è stato costituito un nuovo comitato di cittadini nel centro storico di Ostia. La formazione nasce con l’obiettivo di rappresentare le istanze della comunità locale. La notizia è stata comunicata il 23 luglio, quando sono stati annunciati i primi incontri e le attività previste. La nascita del comitato è stata accolta con interesse da parte di residenti e commercianti dell’area. La nuova associazione si propone di intervenire sui temi di interesse pubblico nel quartiere.

Ostia, 23 luglio 2026 – E’ nata una nuova realtà associativa nel cuore dell’isola pedonale di Ostia, ufficialmente costituita il 6 giugno scorso come associazione denominata “ Comitato Quartiere Ostia Centro Storico ”, e ha già intrapreso tutte le procedure per il riconoscimento da parte delle istituzioni, resta solo l’avvallo finale da parte della presidenza del Municipio X, come ci è stato riferito con orgoglio dai fondatori della stessa associazione. Un CdQ che non è ancora ufficialmente nato, ma già si è contraddistinto per animo battagliero, profondo senso civico e amore per il bene comune. E’ stato deciso dai promotori di circoscrivere... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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