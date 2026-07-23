Ospedale Cannizzaro di Catania pronta una graduatoria con oltre mille infermieri per le assunzioni a tempo determinato

Da dayitalianews.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Ospedale Cannizzaro di Catania ha approvato una graduatoria con oltre mille infermieri disponibili per assunzioni a tempo determinato. La lista si basa sulla selezione conclusa a luglio e sarà utilizzata per coprire le esigenze organizzative dell’ospedale. La procedura permette di impiegare il personale in modo temporaneo, rispondendo alle necessità di personale sanitario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvata la graduatoria dopo la selezione conclusa a luglio. L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania ha approvato una graduatoria composta da oltre mille infermieri che potranno essere impiegati con contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze organizzative della struttura. L’iniziativa punta a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria, coprendo le assenze temporanee del personale dovute a malattie, ferie e altre necessità nei diversi reparti e servizi dell’ospedale. La delibera è stata firmata dal direttore generale Salvatore Giuffrida, al termine della procedura selettiva avviata all’inizio di giugno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Catania.

ospedale cannizzaro di catania pronta una graduatoria con oltre mille infermieri per le assunzioni a tempo determinato
© Dayitalianews.com - Ospedale Cannizzaro di Catania, pronta una graduatoria con oltre mille infermieri per le assunzioni a tempo determinato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incendio all'Ospedale Cannizzaro, situazione rientrata

Video Incendio all'Ospedale Cannizzaro, situazione rientrata

Notizie e thread social correlati

Assunzioni di infermieri pediatrici, l'avviso a tempo determinato va deserto: «Ecco perché non hanno aderito»Nella provincia di Pordenone, l'avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di infermieri pediatrici non ha riscosso adesioni.

Leggi anche: Asili, oggi il via allo sciopero degli straordinari. Spuntano due assunzioni a tempo determinato

Temi più discussi: Ospedale Cannizzaro, graduatoria da 1.100 infermieri; Ospedale Cannizzaro / Potenziamento Pronto Soccorso, bando straordinario per medici; Cannizzaro (CT), aggrediscono personale sanitario, 2 denunciati; Tragico schianto tra due moto a Catania, muore un uomo.

ospedale cannizzaro di ospedale cannizzaro di cataniaOspedale Cannizzaro: graduatoria di oltre 1.000 infermieriPubblicato l'esito della selezione per titoli e colloquio del personale che sarà destinato a colmare assenze temporanee per malattie e ferie. insanitas.it

ospedale cannizzaro di ospedale cannizzaro di cataniaOspedale Cannizzaro: potenziamento del pronto soccorsoAttraverso l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e il rafforzamento del personale medico con un reclutamento straordinario ... insanitas.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web