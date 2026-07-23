L’Ospedale Cannizzaro di Catania ha approvato una graduatoria con oltre mille infermieri disponibili per assunzioni a tempo determinato. La lista si basa sulla selezione conclusa a luglio e sarà utilizzata per coprire le esigenze organizzative dell’ospedale. La procedura permette di impiegare il personale in modo temporaneo, rispondendo alle necessità di personale sanitario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvata la graduatoria dopo la selezione conclusa a luglio. L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania ha approvato una graduatoria composta da oltre mille infermieri che potranno essere impiegati con contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze organizzative della struttura. L’iniziativa punta a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria, coprendo le assenze temporanee del personale dovute a malattie, ferie e altre necessità nei diversi reparti e servizi dell’ospedale. La delibera è stata firmata dal direttore generale Salvatore Giuffrida, al termine della procedura selettiva avviata all’inizio di giugno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Ospedale Cannizzaro di Catania, pronta una graduatoria con oltre mille infermieri per le assunzioni a tempo determinato

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