Il fine settimana del Gran Premio di Ungheria 2026 è iniziato con il media-day sull’Hungaroring, prima tappa prima della pausa estiva del Mondiale di F1. Oscar Piastri ha dichiarato che in Ungheria si aspetta di essere più competitivo. Nel frattempo, Fornaroli ha elogiato il proprio lavoro, senza ulteriori dettagli. La gara rappresenta l’undicesimo appuntamento stagionale e segna l’apertura del weekend di corse.

Si è aperto oggi con il consueto media-day il fine settimana del Gran Premio di Ungheria 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring andrà in scena l’ultima tappa del calendario prima della pausa estiva. Le scuderie vogliono chiudere al meglio la prima parte della stagione in una pista che sembra essere favorevole alla Ferrari. Tra le tante avversarie della scuderia di Maranello, anche la McLaren è pronta per dare battaglia nel weekend magiaro. La scuderia britannica, nonostante il buon passo, non ha ottenuto a Spa grandi risultati. Oscar Piastri spera di ripartire anche in Ungheria con le stesse certezze, forte anche di un aggiornamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oscar Piastri: “In Ungheria possiamo essere più competitivi, Fornaroli fa un ottimo lavoro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

F1, Oscar Piastri: “Possiamo essere vicini a Mercedes e Ferrari, ma non facciamoci illusioni”Oscar Piastri ha dichiarato che la sua squadra potrebbe essere vicina a Mercedes e Ferrari, ma ha avvertito di non farsi illusioni.

Oscar Piastri: “Migliorati questo fine settimana, in Ungheria speriamo ci sia la svolta”Oscar Piastri ha concluso il GP del Belgio in quinta posizione, nel decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 a Spa-Francorchamps.

Temi più discussi: Fornaroli torna in pista: sostituirà Piastri sulla McLaren nelle FP1 in Ungheria; Oscar Piastri: Migliorati questo fine settimana, in Ungheria speriamo ci sia la svolta; Gran Premio d’Ungheria: le curiosità che rendono speciale l’Hungaroring; Le qualifiche vengono stabilite in base al fatto che un computer funzioni o meno, afferma Oscar Piastri.

In questo giorno di due anni fa, Oscar Piastri ottiene la sua prima vittoria in Formula 1, in Ungheria. reddit

Leonardo Fornaroli si prepara a tornare al volante della McLaren MCL40 per la sua seconda sessione di prove libere 1 della stagione, prendendo il posto di Oscar Piastri per le FP1 nel Gran Premio d’Ungheria. Dopo l’esordio ufficiale sul circuito di Barcelona x.com

Piastri dopo il GP Ungheria: Oggi ero dal lato sbagliato della sorte. VIDEOOscar Piastri ha chiuso 2° il GP di Ungheria dietro al compagno Norris: Ho spinto più che potevo, dopo che ho visto la strategia di Lando sapevo che avrei dovuto superarlo in pista ma non è facile ... sport.sky.it

DIRETTA FORMULA 1/ GP Ungheria 2025, vince Norris su Piastri. Leclerc quarto, che disastro! (3 agosto)Diretta Formula 1 streaming gara GP Ungheria 2025 Budapest live video tv: orario, cronaca, podio e vincitore (oggi domenica 3 agosto) Termina ufficialmente la diretta del Gran Premio di Formula Uno di ... ilsussidiario.net