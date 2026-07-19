Oscar Piastri ha concluso il GP del Belgio in quinta posizione, nel decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 a Spa-Francorchamps. Il pilota ha dichiarato di aver migliorato le prestazioni rispetto alle gare precedenti e spera in una svolta durante il prossimo Gran Premio in Ungheria.

Oscar Piastri si è dovuto accontentare della quinta piazza in occasione del GP del Belgio, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula1 andato in scena presso il circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota McLaren nello specifico ha ceduto il passo al grande dominatore di giornata, Kimi Antonell i, il quale ha trionfato precedendo rispettivamente Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Una volta raggiunta la zona mista, l’oceanico ha commentato quanto fatto: “ Ungheria potrebbe essere la svolta? Spero di sì – ha detto Piastri – ma sappiamo che gli altri team non staranno ferm i, anche loro porteranno aggiornamenti. È certo che al momento siamo un po’ inst abili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oscar Piastri: “Migliorati questo fine settimana, in Ungheria speriamo ci sia la svolta”

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