Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Giovedì 23 luglio 2026

Da tpi.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, nel corso di una giornata di luglio, sono state pubblicate le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per sei segni zodiacali. Le previsioni si rivolgono a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e vengono aggiornate quotidianamente. La pubblicazione si concentra sulle indicazioni per la giornata, senza includere commenti o interpretazioni personali. La consultazione si rivolge a chi cerca informazioni sul proprio segno.

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Oroscopo Paolo Fox oggi Giovedì 23 luglio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 23 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione,   Sagittario, Capricorno, Acquario  e  Pesci  presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, l’atmosfera diventa più leggera e vi permette di recuperare entusiasmo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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L'Oroscopo di Paolo Fox di Oggi 23/04/2026

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