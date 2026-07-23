Oggi, nel corso di una giornata di luglio, sono state pubblicate le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per sei segni zodiacali. Le previsioni si rivolgono a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e vengono aggiornate quotidianamente. La pubblicazione si concentra sulle indicazioni per la giornata, senza includere commenti o interpretazioni personali. La consultazione si rivolge a chi cerca informazioni sul proprio segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Giovedì 23 luglio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 23 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, l’atmosfera diventa più leggera e vi permette di recuperare entusiasmo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 23 luglio 2026

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L'Oroscopo di Paolo Fox di Oggi 23/04/2026

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