Domani, molti italiani consultano le previsioni di Paolo Fox. Per la Bilancia, il focus è sulla sfera lavorativa. Lo Scorpione potrebbe affrontare tensioni in famiglia. Il Sagittario riceve indicazioni positive in amore. Per il Capricorno, si segnalano possibili cambiamenti professionali. L’Acquario potrebbe ricevere notizie importanti, mentre i Pesci sono invitati a mantenere calma e attenzione nelle decisioni.

Oroscopo Paolo Fox domani Giovedì 23 luglio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, l’atmosfera diventa più leggera e vi permette di recuperare entusiasmo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 23 luglio 2026

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Giovedì 9 Luglio 2026: Novità Importanti sul Lavoro!

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