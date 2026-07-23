Oroscopo Paolo Fox del giorno | le stelle di giovedì 23 luglio 2026

Nella giornata di giovedì 23 luglio 2026, l’oroscopo di Paolo Fox anticipa alcune tensioni per i segni di aria e terra, mentre i segni di fuoco e acqua potrebbero affrontare imprevisti. Nessuna previsione specifica indica eventi eccezionali, ma si segnalano possibili cambiamenti nelle relazioni e nelle attività quotidiane. Le previsioni si basano sull’analisi delle posizioni planetarie e degli aspetti astrali attuali, senza entrare in dettagli personali.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 23 luglio 2026. Oroscopo Paolo Fox di oggi: 23 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!» Oroscopo Paolo Fox Ariete. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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L'oroscopo di Paolo Fox - I Fatti Vostri Martedì 21 Luglio 2026

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