Oroscopo Paolo Fox del giorno | le stelle di giovedì 16 luglio 2026

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un edificio di tre piani nel centro della città. Le fiamme sono state segnalate alle autorità alle 8:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato i residenti e spento le fiamme entro poche ore. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. I rilievi continueranno nelle prossime ore per determinare l’origine del rogo.