Oroscopo Paolo Fox del giorno | le stelle di giovedì 16 luglio 2026
Un incendio si è sviluppato questa mattina in un edificio di tre piani nel centro della città. Le fiamme sono state segnalate alle autorità alle 8:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato i residenti e spento le fiamme entro poche ore. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. I rilievi continueranno nelle prossime ore per determinare l’origine del rogo.
Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 16 luglio 2026. Oroscopo Paolo Fox di oggi: 16 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!» Oroscopo Paolo Fox Ariete. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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L'oroscopo di Paolo Fox - I Fatti Vostri Domenica 12 Luglio 2026
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SIMON & the STARS. . Ecco l’oroscopo di luglio SEGNO PER SEGNO in formato reel. Se volete approfondire trovate il video completo qui: https://youtu.be/TkMurwW4dCU Ps: non vi limitate al solo segno solare, ma ascoltate anche il vostro ascendente e il vost facebook