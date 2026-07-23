Una donna incinta alla 22ª settimana è stata sottoposta a un intervento chirurgico di sette ore per riparare un’arteria rotta. Durante l’operazione, è stato necessario operare anche il bambino che portava in grembo. La procedura si è conclusa con un esito positivo per entrambi, madre e bambino.

Un’arteria rotta mentre porta un figlio in grembo. È stata una corsa contro il tempo, quella per salvare una donna incinta alla 22esima settimana e il suo piccolo. Il delicato intervento unico (e a lieto fine) è stato portato a termine all’ospedale Niguarda di Milano. Madre e figlio stanno bene. L’aorta, si legge in una nota dell’ospedale, è l’arteria più importante del corpo umano. In casi relativamente rari può rompersi e mettere in pericolo la vita del paziente se non si interviene immediatamente. Il problema per Matilde (nome di fantasia), trentacinquenne, è che la sua aorta si è “rotta” mentre era a 22 settimane di gravidanza. Il lieto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operata con il figlio in grembo. L’intervento di 7 ore al cuore. Lieto fine per madre e bambino

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