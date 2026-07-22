Si rompe l’aorta donna con bimbo ancora in utero operata | intervento unico e a lieto fine

Da dilei.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna incinta è stata sottoposta a un intervento chirurgico all’ospedale Niguarda di Milano dopo che si è rotta l’aorta. L’operazione, eseguita con urgenza, ha permesso di salvare sia la madre che il bambino ancora in utero. L’intervento è stato unico nel suo genere e si è concluso con successo, consentendo di preservare entrambe le vite.

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Salvare una vita per salvarne due. È quanto ha permesso di fare un intervento straordinario verificatosi all’ ospedale Niguarda di Milano. Ad essere salvati una donna  e suo figlio, ancora nel grembo della madre. Non ancora nato è già in grandissimo pericolo di vita. La mamma infatti si era recata in ospedale per un dolore generalizzato, causato dalla rottura dell’aorta, un male raro, che avrebbe portato a un intervento tempestivo se non fosse per la gravidanza. La donna è incinta e questo ha costretto l’equipe medica a praticare l’impossibile. Mamma e bimbo ora stanno bene, e sono la testimonianza di un intervento che ha pochissimi esempi simili nella letteratura scientifica internazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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