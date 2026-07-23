opera pia castiglioni i servizi saranno tutelati

I servizi dell’Opera Pia Castiglioni, struttura protetta di Formigine, saranno garantiti. La discussione sulla privatizzazione della struttura, gestita dall’Unione dei Comuni del Distretto, prosegue. La Fp Cgil aveva espresso già ieri dubbi e preoccupazioni riguardo al processo di privatizzazione. La questione rimane al centro del dibattito pubblico senza ulteriori dettagli sulle modalità di gestione futura.

Continua a far discutere la privatizzazione dell’Opera Pia Castiglioni, la struttura protetta formiginese gestita dall’ Unione dei Comuni del Distretto in ordine alla quale la Fp Cgil già ieri aveva manifestato perplessità. "L’Opera Pia Castiglioni di Formigine- rispondono dall’Unione- rappresenta un patrimonio per il nostro territorio. Ed è proprio da qui che muove la riflessione su come garantire, anche in futuro, la stessa qualità di cura che questa realtà ha sempre offerto". Troppo difficile, però, stanti "vincoli normativi stringenti su bilanci e assunzioni continuare a gestire in modo interamente pubblico servizi così complessi e delicati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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