La gestione pubblica dell’Opera Pia Castiglioni sta per terminare. L’Unione dei Comuni del Distretto ha deciso di esternalizzare la struttura, che rappresenta l’ultimo servizio pubblico rimasto nel settore. La Fp Cgil si oppone alla privatizzazione e critica la scelta di lasciare la gestione in mani private. La decisione è stata presa senza un bando di gara pubblico, secondo il sindacato.

"Futuro privato per l’Opera Pia Castiglioni, con l’Unione dei Comuni del Distretto, che ha deciso di esternalizzare la struttura, ultima rimasta a gestione pubblica nel distretto". Lo denuncia Fp Cgil, contraria ad una privatizzazione "annunciata in sordina. La struttura - spiega Enrico Abbati di Fp Cgil - ha circa 60 posti letto e circa 50 persone in organico, cui si aggiunge il personale dell’Ausl. Preoccupati i lavoratori: se il percorso di privatizzazione proseguisse dovrebbero affrontare percorsi di ricollocazione tra Unione ed Ausl, quest’ultima non esente da colpe – prosegue Abbati – perché con la decisione di ridurre il numero degli infermieri presso la struttura ne ha aggravato le difficoltà organizzative". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fp Cgil contro la privatizzazione dell’Opera Pia Castiglioni

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