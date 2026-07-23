Openda lascia la Juventus dopo una sola stagione. Le sue statistiche sono state deludenti e hanno portato alla decisione di prestarlo, con l’obiettivo di una cessione futura. La società spera di trovare una nuova sistemazione per l’attaccante nel prossimo mercato. Non sono stati resi noti dettagli sul suo possibile futuro. La rescissione o il trasferimento avverrà nei prossimi mesi.

di Luca Fioretti Openda ai saluti con la Juventus: le statistiche disastrose costringono i bianconeri al prestito con la speranza di una cessione il prossimo anno. L’addio di Loïs Openda rappresenta l’epilogo inevitabile di un’operazione che non ha portato i frutti sperati. Durante lo scorso calciomercato estivo, l’attaccante era sbarcato a Torino con un carico enorme di aspettative, forte dei tanti gol realizzati nelle stagioni precedenti con la maglia del Lipsia. L’obiettivo primario della dirigenza per questa sessione era cederlo a titolo definitivo, così da rientrare immediatamente dall’ingente investimento economico sostenuto soltanto un anno fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda saluta la Juve dopo una sola stagione: perchè si è arrivati a questo scenario e cosa filtra sul suo futuro

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