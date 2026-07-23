Oseghale, condannato all’ergastolo per l’omicidio e la violenza su una ragazza di 18 anni, ha detto di essere disposto a incontrare la madre della vittima per chiedere scusa. Ha precisato che non farà nomi di eventuali complici durante l’incontro. La proposta è arrivata dopo la condanna definitiva, e lui ha espresso la volontà di parlare con la madre senza riferimenti a altre persone coinvolte.

Innocent Oseghale, condannato all'ergastolo per aver violentato e ucciso Pamela Mastropietro - la 18enne romana che si allontanò da una comunità di Corridonia (Macerata) e i cui resti furono ritrovati chiusi in due trolley il 30 gennaio 2018 - è disponibile a incontrare per una seconda volta la mamma della ragazza, Alessandra Verni, come gli ha chiesto lei stessa facendogli recapitare una lettera in carcere. «E' disponibile a incontrarla anche al di fuori della giustizia riparativa ma ovviamente con l'assistenza del personale di polizia penitenziaria che sorvegli l'incontro», afferma l'avvocato Simone Matraxia, legale di Oseghale che nei giorni scorsi ha ricevuto la missiva. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Omicidio Mastropietro, Oseghale disponibile a incontrare la madre della vittima: «Per chiedere scusa, non farà nomi di complici»

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