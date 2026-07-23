Ombre sul trader graziato dal Colle
Un uomo di 51 anni, graziato dalla presidenza della Repubblica lo scorso aprile, ha una storia personale che ha attirato l'attenzione. La sua vicenda si distingue tra le diverse storie di cittadini beneficiati dal provvedimento. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi della grazia o sulla sua condizione. La sua situazione rimane al centro di discussioni pubbliche senza ulteriori elementi ufficiali disponibili.
Varie sono le storie personali dei cittadini graziati dalla presidenza della Repubblica. Una vicenda singolare è quella del cinquantunenne Giovanni Porcelli, graziato lo scorso aprile. Da alcune settimane, per la precisione dal 1° luglio 2026, è divenuto «presidente non esecutivo» della società australiana WhiteHawk Limited, che si occupa di cybersicurezza nel mercato finanziario business-to-business, quotata sul mercato azionario australiano gestito da Asx.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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