Olimpiadi Brisbane 2032 | orologio segna countdown a sei anni dai Giochi

È stato inaugurato a Brisbane un orologio che segna il countdown a sei anni dall'inizio delle Olimpiadi del 2032. La città australiana ha così avviato ufficialmente la conta alla manifestazione sportiva prevista per quella data. L'orologio è stato installato pubblicamente e rimarrà visibile fino all'inizio dei Giochi. La cerimonia di inaugurazione si è svolta di recente, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Scatta il countdown per i Giochi di Brisbane 2032. Nella città australiana è stato inaugurato un orologio che segna i sei anni che mancano all'edizione dei Giochi. Il countdown è stato accompagnato dalla presenza, quanto mai opportuna, dell'ibis, uccello autoctono noto come "bin chicken" (pollo della spazzatura). Il sindaco Adrian Schrinner ha scherzato dicendo che non ci sarebbe stato evento senza questo iconico e ironico simbolo non ufficiale di Brisbane che secondo i residenti dovrebbe essere la mascotte dei Giochi. Giovedì, l'orologio è stato svelato nel centro commerciale di Queen Street, evidenziando i tempi ristretti per la costruzione delle sedi olimpiche. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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