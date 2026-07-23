Continua senza sosta l'attività di contrasto ai reati ambientali nella cosiddetta "Terra dei Fuochi". Nelle scorse ore un'operazione condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta ha portato di un'attività di meccatronica completamente abusiva, situata nel territorio del comune di Orta di Atella. All'interno é stata riscontrata la gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (come oli esausti, parti meccaniche e batterie), derivanti dalle riparazioni dei veicoli. L'intera area e le attrezzature impiegate per l'attività di meccatronica sono state immediatamente poste sotto sequestro ed il titolare dell'officina fantasma, un uomo di 60 anni, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Officina meccanica abusiva a Orta di Atella, denunciato un uomo: sequestro della polizia provinciale

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SCOPERTA OFFICINA ABUSIVA

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