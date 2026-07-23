Offerto alla Juventus la pista di mercato sul Napoli che sorprende | di chi si tratta

Un intermediario avrebbe proposto il portiere del Napoli alla Juventus, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira. Il nome del giocatore non è stato specificato, ma si tratta di un atleta attualmente in forza alla squadra partenopea. La proposta è arrivata in un momento di mercato in cui si fanno diversi sondaggi e trattative tra club di Serie A. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori.

Vanja Milinkovic-Savic verso la Juventus: un intermediario avrebbe proposto il portiere del Napoli ai bianconeri, secondo quanto rivela il giornalista Nicolò Schira. L’operazione sorprende perché coinvolge due big della Serie A. Milinkovic-Savic non incedibile per il Napoli. La situazione del portiere serbo in azzurro è tutt’altro che stabile. Alex Meret ha conquistato la priorità nelle gerarchie, lasciando spazio a Milinkovic-Savic per valutare alternative. Il numero uno partenopeo non rappresenta un asset inamovibile: la società avrebbe dato il via libera a eventuali negoziati, purché arrivassero proposte concrete. Questo margine di manovra avrebbe spinto gli intermediari a sondare il terreno con il club torinese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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CALCIOMERCATO: GRANDI NOMI PER LE BIG DI SERIE A!

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