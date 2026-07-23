Nuovo esecutivo Pd | Territorio rappresentato

È stato annunciato un nuovo esecutivo del Partito Democratico caratterizzato da un’età media più bassa, con oltre la metà dei membri sotto i 35 anni. La composizione comprende numerosi amministratori locali, con l’obiettivo di rappresentare meglio il territorio. La formazione si propone di rispondere alle sfide politiche imminenti, puntando su una squadra più giovane e radicata sul territorio. La comunicazione ufficiale ha sottolineato questa scelta come elemento centrale del nuovo assetto.

Un esecutivo più giovane, con una forte presenza di amministratori locali e oltre la metà dei componenti sotto i 35 anni, per affrontare le principali sfide politiche dei prossimi mesi. Il segretario provinciale del Pd Nico Bartalini ha presentato la squadra che guiderà il partito sul territorio: quindici componenti, con un’età media di 42 anni, chiamati a lavorare soprattutto su sanità, lavoro, infrastrutture, Mps nonché le prossime elezioni amministrative. "Un gruppo che tiene insieme esperienze, competenze e sensibilità diverse e dà rappresentanza dall’Amiata fino alla Valdelsa – commenta Bartalini –. Lavoreremo subito su un tema molto sentito: la sanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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