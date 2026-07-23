I campionati europei di nuoto artistico 2026 si terranno a Parigi dal 31 luglio al 5 agosto. Gli atleti italiani convocati sono stati annunciati in vista della competizione. La squadra si prepara a partecipare a diverse discipline, con l’obiettivo di ottenere risultati importanti. La manifestazione si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e coinvolgerà competitori da vari paesi europei. La competizione rappresenta un momento di confronto tra le nazionali di nuoto artistico del continente.

Manca ormai poco più di una settimana al via dei Campionati Europei di nuoto artistico 2026, in programma a Parigi da venerdì 31 luglio a mercoledì 5 agosto. L’Italia sta svolgendo l’ultima fase della preparazione presso il Centro Federale di Pietralata prima di trasferirsi giovedì 29 luglio nella capitale francese in vista della rassegna continentale. Patrizia Giallombardo, DT della nazionale italiana, ha selezionato 16 atleti (14 donne e 2 uomini) per gli Europei, dovendo rinunciare a Sofia Tabbiani per infortunio: Gabriele Minak, Ginevra Marchetti, Filippo Pelati, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Sarah Maria Rizea, Flaminia Vernice, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Nuoto artistico, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026. Gruppo ambizioso su più fronti a Parigi

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