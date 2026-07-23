Nucleare dai giovani ai pentiti delle rinnovabili | Molti ragazzi di sinistra lo vogliono ma i partiti non li ascoltano

Secondo un sondaggio, molti giovani di sinistra sono favorevoli al nucleare, ma i partiti non ascoltano questa posizione. La loro opinione sul tema sembra meno negativa rispetto alle generazioni che hanno vissuto incidenti come Chernobyl e Fukushima. Il dibattito politico rimane diviso, con le forze politiche che continuano a discutere sulla questione nucleare. Non ci sono ancora decisioni ufficiali o cambiamenti nelle politiche energetiche legati a questa preferenza giovanile.

I giovani sembrano guardare al nucleare con meno diffidenza rispetto alle generazioni che hanno vissuto Chernobyl e Fukushima, mentre il dibattito politico continua a dividere il Paese. È questo uno dei messaggi emersi durante la tappa romana del tour di Open “Da Fermi al futuro”, dove rappresentanti di aziende, associazioni ed esponenti politici hanno discusso del possibile ritorno dell’energia atomica in Italia. Cosa pensano i giovani del nucleare?. All’interno del panel dedicato agli interventi di aziende ed associazioni coinvolte nel discorso sul nucleare è Edoardo Ventafridda, fondatore della pagina di divulgazione scientifica Giovani Blu, a portare per primo il punto di vista della GenZ. 🔗 Leggi su Open.online

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