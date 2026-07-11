Quando finirà l'ondata di caldo, la «fiammata» divampa sulla Toscana? Le previsioni non portano buone notizie: è sempre più allerta caldo e la prossima settimana a Firenze si potrebbero superare i 38 gradi all’ombra. Il ministero della Salute ha confermato per il capoluogo regionale l’allerta rossa anche per 11 e 12 luglio. Le temperature continueranno a essere elevate per tutto il weekend e, secondo il Consorzio Lamma, rappresenteranno solo l’anticipo di una nuova e più intensa ondata di calore destinata a investire la Toscana la prossima settimana. Per sabato 11 luglio sono previsti 35 gradi, mentre domenica le colonnine di mercurio si attesteranno sui 36. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Caldo estremo, arriva un'altra «fiammata»: la prossima settimana picchi vicini ai 40 gradi (e notti tropicali insonni)

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