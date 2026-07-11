Caldo estremo arriva un' altra fiammata | la prossima settimana picchi vicini ai 40 gradi e notti tropicali insonni
La prevista ondata di caldo intenso interesserà la Toscana nella prossima settimana, con temperature massime che potrebbero superare i 38 gradi a Firenze. Le notti saranno caratterizzate da temperature elevate, causando notti tropicali. Le previsioni indicano che questa fase di caldo estremo potrebbe durare diversi giorni, senza indicazioni di un immediato calo delle temperature. La situazione mantiene l’allerta caldo in tutta la regione.
Quando finirà l'ondata di caldo, la «fiammata» divampa sulla Toscana? Le previsioni non portano buone notizie: è sempre più allerta caldo e la prossima settimana a Firenze si potrebbero superare i 38 gradi all’ombra. Il ministero della Salute ha confermato per il capoluogo regionale l’allerta rossa anche per 11 e 12 luglio. Le temperature continueranno a essere elevate per tutto il weekend e, secondo il Consorzio Lamma, rappresenteranno solo l’anticipo di una nuova e più intensa ondata di calore destinata a investire la Toscana la prossima settimana. Per sabato 11 luglio sono previsti 35 gradi, mentre domenica le colonnine di mercurio si attesteranno sui 36. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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