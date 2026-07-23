Notte di terrore a Massarosa coppia tenuta in ostaggio e violenza sessuale sulla donna | 31enne arrestato
Durante la notte a Massarosa, una coppia è stata tenuta in ostaggio. La donna è stata vittima di violenza sessuale. Un uomo di 31 anni è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alle segnalazioni e hanno proceduto all’arresto. La vicenda è al momento sotto indagine.
È scattato un arresto per sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato a Massarosa. Un cittadino romeno di 31 anni è stato fermato in flagranza nelle prime ore di domenica 19 luglio, dopo aver tenuto in ostaggio una giovane coppia sotto la minaccia di due coltelli. L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle ore 6 quando una richiesta di aiuto è giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Un uomo ha segnalato che lui e la sua compagna erano stati presi in ostaggio da una persona armata, entrata in casa alcune ore prima. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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