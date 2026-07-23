Norvegia 15 anni dalla strage di Utoya | il ricordo delle 77 vittime
Il primo ministro norvegese ha deposto una corona di fiori davanti al nuovo Memoriale Nazionale del 22 luglio, inaugurato nel quartiere governativo di Oslo. Si ricorda così il 15° anniversario degli attentati del 2011, considerati la più grave strage nel Paese in tempo di pace, in cui morirono 77 persone. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie.
(LaPresse) La Norvegia ha commemorato il 15° anniversario degli attentati del 22 luglio 2011, la peggiore strage avvenuta nel Paese in tempo di pace. A Oslo, il primo ministro Jonas Gahr Støre ha deposto una corona di fiori davanti al nuovo Memoriale Nazionale del 22 luglio, inaugurato nel quartiere governativo della capitale. Il 22 luglio 2011 l’estremista di destra Anders Breivik fece esplodere un’autobomba nel centro di Oslo, uccidendo otto persone. Successivamente raggiunse l’isola di Utoya, dove aprì il fuoco contro i partecipanti al campo estivo dell’ala giovanile del Partito Laburista, uccidendo altre 69 persone, in gran parte adolescenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie e thread social correlati
La necessità della Norvegia di ricordare il massacro di Utøya: a 15 anni dalla strage un memoriale-simbolo tra i palazzi del potereIl 22 luglio 2011 un attentato esplosivo ha colpito il centro di Oslo, seguito da una sparatoria su un’isola vicina, dove hanno perso la vita 69...
Ustica, 46 anni dalla strage. I familiari delle vittime: “L’archiviazione è una sconfitta, il governo pretenda risposte”Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, i familiari delle vittime hanno commentato l’archiviazione del procedimento giudiziario, definendola...
Temi più discussi: Norvegia, 15 anni dalla strage di Utoya: il ricordo delle 77 vittime; 15 anni dalla strage di Utøya: Oslo inaugura il memoriale; Oslo ricorda le 77 vittime del doppio attentato di 15 anni fa; Norvegia, Oslo ricorda le 77 vittime del doppio attentato di 15 anni fa.
In #Norvegia si ricorda la strage del 22 luglio 2011, cerimonia a Oslo, 15 anni dopo, in memoria delle 77 vittime dell'attentato per cui è stato inaugurato un memoriale. x.com
In #Norvegia si ricorda la strage del 22 luglio 2011, cerimonia a Oslo, 15 anni dopo, in memoria delle 77 vittime dell'attentato per cui è stato inaugurato un memoriale. facebook
Norvegia, 15 anni dalla strage di Utoya: il ricordo delle 77 vittime(LaPresse) La Norvegia ha commemorato il 15° anniversario degli attentati del 22 luglio 2011, la peggiore strage avvenuta nel Paese in tempo di ... stream24.ilsole24ore.com
La necessità della Norvegia di ricordare il massacro di Utøya: a 15 anni dalla strage un memoriale-simbolo tra i palazzi del potereA 15 anni dal massacro di Utøya, Oslo ha inaugurato un mosaico alto 12 metri nel quartiere governativo per non dimenticare. ilfattoquotidiano.it