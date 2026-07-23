Norvegia 15 anni dalla strage di Utoya | il ricordo delle 77 vittime

Notizia in breve

Il primo ministro norvegese ha deposto una corona di fiori davanti al nuovo Memoriale Nazionale del 22 luglio, inaugurato nel quartiere governativo di Oslo. Si ricorda così il 15° anniversario degli attentati del 2011, considerati la più grave strage nel Paese in tempo di pace, in cui morirono 77 persone. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie.