Nord Sud Ovest Est la nuova stagione racconta il successo e la rottura degli 883 | Partivano dallo stesso sogno poi le loro strade si sono separate

Da vanityfair.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A firmarlo è sempre Sydney Sibilia, mentre Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli interpretano ancora Max e Mauro. «Questa serie è più punk, divertente, romantica ed emozionante della precedente. Si piange!», assicura il regista di Smetto quando voglio, «raccontiamo la fine del romanzo di formazione del duo e il loro percorso verso l’età adulta. Gli amici iniziano a porsi la domanda più importante: "Chi sono davvero?" e andranno alla ricerca della propria identità con conseguenze evidenti sul loro percorso». «Sono due che non inseguivano il successo e che, all'improvviso, se lo ritrovano addosso», prosegue Sibilia. «Era un'altra epoca, c'erano molte meno persone famose rispetto a oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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