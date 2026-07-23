A firmarlo è sempre Sydney Sibilia, mentre Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli interpretano ancora Max e Mauro. «Questa serie è più punk, divertente, romantica ed emozionante della precedente. Si piange!», assicura il regista di Smetto quando voglio, «raccontiamo la fine del romanzo di formazione del duo e il loro percorso verso l’età adulta. Gli amici iniziano a porsi la domanda più importante: "Chi sono davvero?" e andranno alla ricerca della propria identità con conseguenze evidenti sul loro percorso». «Sono due che non inseguivano il successo e che, all'improvviso, se lo ritrovano addosso», prosegue Sibilia. «Era un'altra epoca, c'erano molte meno persone famose rispetto a oggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nord Sud Ovest Est, la nuova stagione racconta il successo e la rottura degli 883: «Partivano dallo stesso sogno, poi le loro strade si sono separate»

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Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 | Il teaser I HOT CORN

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Spagna ancora alle prese con le fiamme. Evacuate diverse località. A La Mierla, a nord-est di Madrid, l'incendio boschivo considerato il più vasto del 2026 nel Paese: bruciati oltre 30.000 ettari. Nel video il nuovo rogo, ieri vicino Toledo, a sud-ovest della ca x.com

Nord Sud Ovest Est con l'epico finale degli 883, 'aspettatevi di tutto'Gli 883 hanno conquistato noi e quelli prima di noi perché parlano a tutti, parlano ai sogni di tutti. (ANSA) ... ansa.it

Nord Sud Ovest Est, epico finale degli 883, 'aspettatevi di tutto, ci siamo superati'Gli 883 hanno conquistato noi e quelli prima di noi perché parlano a tutti, parlano ai sogni di tutti. (ANSA) ... ansa.it