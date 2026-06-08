L’autunno si preannuncia ricco di nostalgia per chi è cresciuto con le canzoni di Max Pezzali. Dopo il successo travolgente di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, una delle serie Sky Original più viste di sempre, torna sugli schermi la storia degli 883 con una seconda stagione che promette di raccontare l’anno più intenso e complicato del duo di Pavia: il 1993. Il teaser ufficiale rilasciato oggi ci regala le prime immagini di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 9 ottobre. Scopriamo cosa ci aspetta. Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno della mia vita, sarebbe il 1993: è con queste parole che Max Pezzali, nel teaser appena rilasciato, introduce la nuova stagione della serie prodotta da Sky Studios e Groenlandia. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - È arrivato il teaser di Nord Sud Ovest Est: la seconda stagione degli 883

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- 190 giorni a Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883.

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Il primo teaser di Nord Sud Ovest Est, la serie sequel di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, in arrivo su Sky e NOW il 9 ottobre. Creata da Sydney Sibilia, Nord Sud Ovest Est è stata scritta con Francesco Agostini e Marco Pettenello e diretta con Alessio Lauria, Simo x.com

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