Un uomo di 33 anni ha ignorato un segnale di stop dei carabinieri e ha tentato di scappare a tutta velocità. Durante la fuga, ha percorso le rotatorie contromano e alla fine è finito in un fossato. È stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La scena si è svolta nel pomeriggio di ieri, con i mezzi delle forze dell’ordine impegnati a bloccare il veicolo in fuga.

Pisa, 23 luglio 2026 – Non si ferma all’alt dei carabinieri, scappa a folle velocità, ma la fuga finisce in un fossato. L’uomo, un cittadino straniero di 33 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. È successo nella notte del 22 luglio. I carabinieri, durante controlli di routine in via Castagnolo, hanno intimato l’alt a un’auto in transito. Il conducente, invece che fermarsi, si è dato a una precipitosa fuga a folle velocità. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il 33enne ha compiuto manovre estremamente spericolate, arrivando a percorrere alcune rotatorie in contromano e mettendo a grave rischio l’incolumità degli altri utenti della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non si ferma all’alt, poi la fuga da film: in contromano alle rotonde, finisce nel fossato

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NON SI FERMA ALL ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

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