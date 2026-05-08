Gli agenti gli intimano l' alt ma lui non si ferma | la fuga finisce alla Conad

Giovedì mattina, lungo via Nazionale Adriatica, una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo ha fermato un veicolo che non si è fermato all’alt. Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente, un uomo di mezza età, ma egli ha continuato la corsa, arrivando fino alla zona della Conad, dove si è fermato. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha causato qualche disagio al traffico locale.

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Giovedì movimentato su via Nazionale Adriatica per una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo. Gli agenti hanno intimato l'alt a un veicolo in transito condotto da un uomo di mezza età. Il conducente non ha ottemperato all'obbligo di fermarsi, dirigendosi verso San Mauro Pascoli e fermandosi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Non si ferma all'alt, rischia di investire gli agenti e tenta la fuga: camionista denunciatoNei giorni scorsi un camionista è stato denunciato dalla polizia locale di Reggio Calabria per resistenza e minaccia aggravata. Non si ferma all’alt e aggredisce gli agenti, arrestato 37enne napoletanoGli agenti della Polizia di Stato erano a Portici quando hanno notato una vettura che alla presenza dei poliziotti ha accelerato Portici.