Non può lavorare per un tumore raccolta-fondi per il giovane papà

Un uomo di 40 anni, padre di un neonato, ha condiviso un video in cui si vede il bambino addormentato sul suo petto. La fotografia intima accompagna un messaggio di ringraziamento alle persone che negli ultimi giorni hanno mostrato affetto e solidarietà. La famiglia sta affrontando una difficile battaglia contro un tumore che impedisce al padre di lavorare. Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere le spese di cura e di vita.

Foligno, 23 luglio 2026 – Il neonato che sonnecchia appoggiato sul petto del papà, che lo scruta con lo sguardo colmo d’amore. Così, con un video, Marco Pietraccini, 40enne folignate, ringrazia tutte le persone che in questi giorni hanno inondato di affetto lui e la sua famiglia. Appena una settimana fa, un gruppo di amici, con Barbara Angelini capofila, aveva lanciato una raccolta fondi online per aiutare la famiglia costretta a fare i conti con una grave malattia. Oggi le donazioni, arrivate da oltre mille persone, hanno superato i 53mila euro. E il 9 agosto, a Bevagna, ci sarà uno spettacolo per continuare la gara di beneficenza a sostegno di Marco, Noemi e del loro bambino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Pink Charity ODV per la prevenzione del tumore al seno

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